Онищенко призвал спрашивать с бизнеса построже из-за трагедии в Хабаровском крае

Бизнес не должен расслабляться, необходимо усилить надзор в сфере дополнительного отдыха детей. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Трагедия

Причиной пожара в палаточном городке, который располагается в Хабаровском крае, могло стать неосторожное обращение с электроприборами. Об этом ФАН рассказал источник в МЧС региона.

По одной из предварительных версий, огонь в палаточном городке мог вспыхнуть из-за неисправного обогревателя.

«Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, СМИ писали о неосторожном обращении с тепловой пушкой как о возможной причине пожара. В МЧС Хабаровского края эту версию не подтвердили, но и не стали опровергать.

Цена слишком высока

Как отметил Геннадий Онищенко, это игра в одни ворота, которая ведется в отношении раскрепощения бизнеса, включая ослабление со стороны надзорных организаций.

«Там стояли палатки армейского типа. Они стояли не в грязи, не в луже. Внешне все было сделано вроде неплохо. Но плотность, с которой они стояли, недопустима. Судя по всему, там идут дожди. Скорее всего, там применяли какие-то обогреватели. Ну и, конечно, это произошло ночью — дети спали. И взрослый человек не сориентируется, не говоря уже детях. Из 26 палаток 20 сгорело. Но это все детали», — пояснил Геннадий Онищенко.

По словам депутата, опция дополнительного отдыха детей соответствующим образом не подвергается проверке. Раньше любой детский лагерь, который открывался, три раза проверялся комиссией, проверялся после каждой смены.

«Сейчас на эти профессиональные вещи никто не обращал внимание. Поэтому сегодня нам все-таки после злополучной «Зимней Вишни», гибели детей на озере в Карелии, после этой трагедии в Хабаровском крае нужно приостановиться в своем кураже по отмене всех нормативов, отмене всех пресловутых требований. Да, они есть. Но на то они и требования, чтобы их исполнять. И они никогда не были комплементарными. Но помнить всегда надо одно — за любое требование накануне заплачено здоровьем, или даже жизнью. Вот это главное. В данном случае, вспыхнули палатки, несчастные детишки… один сгорел заживо, четверо находятся в тяжелом коматозном состоянии. Вот она цена», — добавил Геннадий Онищенко.

Депутат подчеркнул, что есть системная проблема — желание «все отменить». Он отметил, что, безусловно, пересматривать нормы надзора надо, учитывая развитие современных технологий.

«Метод проб и преступлений надо заменить на метод проб и ошибок. С бизнеса, если он такой у нас самостоятельный и все знает, надо спрашивать построже», — заключил Геннадий Онищенко.

Пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел 22 июля. В результате инцидента погибла девочка, которой 23 июля должно было исполниться 11 лет.