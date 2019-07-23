Публицист призвал наказать «Новую газету» за намеренную дезинформацию населения

Москва, 23 июля. Опубликованная «Новой газетой» статья о крейсере «Адмирал Кузнецов» является стопроцентным фейком, поэтому издание следует наказать по закону за намеренную дезинформацию населения. Такое заявление сделал публицист Александр Роджерс.

«Данная статья представляет из себя поток чернухи (как, собственно, и все на сайте «Новой газеты»), как все плохо, разворовано и безнадежно в России», — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Роджерса, прославится материал «Крейсер уйдет, и окна заколотят», автором которого является Максим Леонов, совсем не этим. Дело в том, что в статье «Новой газеты» был кусок текста, который редакция удалила. Но эта выдержка осталась на скриншотах.

В удаленном тексте идет речь о «радиационной опасности», которой якобы подвергаются работающие на крейсере. Журналист «Новой газеты» написал, что всем работающим в реакторном отсеке «Кузнецова» должны выдавать белые комбинезоны, на которых можно легко увидеть «радиоактивную пыль». В статье говорится, что в советские годы такую одежду предоставляли раз в сутки, а сейчас работники якобы носят один комбинезон по несколько дней. При этом журналист приводит слова некоего Ивана, который якобы работает на судне и утверждает, что комбинезоны могут «фонить».

Однако интересный факт заключается в том, что «Адмирал Кузнецов» работает на мазуте. Это означает, что на корабле нет ни реактора, ни каких либо радиоактивных элементов. Об этом написали даже комментаторы на сайте издания.

«Фонит тут только от статьи «Новой газеты». Даже не фонит, а разит, смердит и штыняет мерзким и вонючим фейком», — возмутился Роджерс.

Публицист обращает внимание на то, что главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров не проверил факты и пропустил фейковую информацию о реакторе.

«Потому что его задача не информировать население, а нагнетать негатив против современной России. Любой ценой, публикуя любые, самые глупые и бездарные фейки», — отметил Роджерс.

По словам публициста, есть вероятность, что Максим Леонов вообще не ездил на Кольский полуостров, о котором идет речь в статье, не посещал судоремонтный завод и не разговаривал с вымышленным «рабочим Иваном», а весь материал выдумал, сидя в «уютном офисе».

«Возможно употребляя для вдохновения тот же самый белый порошок, которым другой «журналист» того же издания Павлик Каныгин «лечил насморк» во время прямого эфира на украинском телеканале «Громадський», — предположил Роджерс.

Публицист напомнил, что тогда Каныгину пришлось через суд добиваться подтверждения в непричастности к употреблению наркотиков.

«Новая газета» — это дно российской журналистики. Марианская, понимаешь, впадина. Она собрала у себя всех самых русофобских, бездарных и безграмотных авторов страны», — заявил Роджерс.

Также публицист подчеркнул, что «Новая газета» передает информацию о российских летчиках сирийским террористам и выдает за военного эксперта человека, который на самом деле является биологом. Вспомнил Роджерс и о других многочисленных фейках «Новой газеты», например, мифической ЧВК «Вагнера», которую журналисты «похоронили» в Сирии, затем «возродили» в ЦАР и «перебросили» в Венесуэлу.

«Белого порошка хватит на любые выдумки и путешествия!» — написал публицист.

Кроме того, в качестве примеров вбросов «Новой газеты» Роджерс приводит фейковую «фабрику ольгинских троллей» и выдуманную историю с угрозами нацисту Иванютенко, в которой журналистов разоблачил «свидетель» Амельченко, так и не получивший обещанного вознаграждения за ложные показания.

«И за всем этим маячит фигура Михаила Ходорковского, торговца скважинной жидкостью, черным деревом и белым порошком», — подчеркнул публицист.

Роджерс отметил, что «Новая газета», похоже, причастна к распространению всех фейков в российском информационном пространстве, сообщает «Журналистская правда». Он подчеркнул, что, если раньше пойманные на откровенном вранье журналисты издания оправдывались «ссылками на неназванные источники», то в случае со статьей об «Адмирале Кузнецове» речь идет о «железобетонном фейке».

«Это уже тянет на обвинения в намеренной дезинформации населения, что теперь, к счастью, уже карается законом», — пояснил Роджерс.

Публицист сообщил, что направит соответствующее обращение в Роскомнадзор и потребует наказать автора «примитивной и убогой агитки с откровенным враньем» Максима Леонова, главреда Сергея Кожеурова, допустившего публикацию статьи, и саму «Новую газету».