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Россия

Совфед освободил от должности замгенпрокурора Малиновского

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Совфед освободил от должности замгенпрокурора Малиновского

Москва, 23 июля. Совет Федерации освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора РФ.

Этот пост он покидает по состоянию здоровья и станет советником генпрокурора РФ, пишет РИА Новости. Накануне замгенпрокурора Юрий Пономарев сообщил, что Малиновский попросил освободить его от должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Напомним, в конце июня Совфед назначил нового заместителя генпрокурора РФ. Эту должность занял начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Дмитрий Демешин.

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