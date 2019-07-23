Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты

Москва, 23 июля. Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в столичный парламент и их сборщики. Соответствующее сообщение размещено на сайте комиссии.

Сотрудники Мосгоризбиркома отметили, что избиратель, согласно правилам, ставит свою подпись сам, и это не подвергается сомнению. Однако недействительной она становится именно по вине кандидата или сборщика.

«Во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной – ошибка сборщика или самого кандидата. (…) Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex – закон суров, но он закон, — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Мосгоризбирком рассмотрит все обращения принимающих участие в выборах в 10-дневный срок в установленном порядке, и напомнили, что кандидаты могут обратиться в суд, чтобы доказать свою правоту, если «есть сомнения в объективности» комиссии.

«Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе», — констатировали сотрудники комиссии.

Осенью, а именно 8 сентября, жители Москвы выберут новых депутатов в городскую думу. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявили более 400 человек, но прийти к финишу первого этапа смогли только 290.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

К примеру, 14,67% подписей, собранных юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального — Соболь, были признаны недействительными, законом допускается только 10% брака.

А главу Красносельского округа Яшина и вовсе сняли с выборов по двум причинам. Первая: брак подписей превысил допустимый порог (11,4%). Вторая: депутат использовал админресурс в ходе избирательной кампании.

Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Выяснилось, что они привлекли к работе «художественные мастерские» по рисовке подписей, а также попытались пробраться в Мосгордуму посредством других фальсификаций.

К примеру, на одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей.

В итоге кандидаты утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что готова встретиться со всеми 57 кандидатами в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборы в связи с недействительными подписями. Вероятно, встреча состоится после того, как Памфилова вернется к исполнению своих обязанностей после болезни.