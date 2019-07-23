Почему школьники и студенты не придут в классы и аудитории украинских учебных заведений

Министерство образования Украины поспешило отрапортовать об определенных успехах, достигнутых ведомственными структурами в рамках проводимой в стране масштабной реформы начального, среднего и даже высшего образования.

Как утверждают чиновники, только за последний год, прошедший с начала реализации программы соответствующих реформ, практически каждый ученик, абитуриент и студент получил возможность обучаться «по западному принципу», позволяющему самостоятельно выбирать себе не только предметы, но и преподавателей.

Независимые эксперты утверждают, что нововведение уже через месяц в буквальном смысле этого словосочетания «закроет двери учебных заведений» для нескольких тысяч детей и подростков. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Что такое «закрытые двери учебного заведения», не понаслышке знает мама будущего первоклассника Андрея. Еще в прошлом году относительно способному шестилетнему ребенку специальная комиссия городского отдела образования небольшого населенного пункта в Киевской области отказала в возможности учиться в престижной школе.

Причем соответствующий отказ был объяснен странной причиной: Андрей не имеет права обучаться в конкретном заведении из-за отсутствия у его матери регистрации в той же Киевской области.

«Да, я уехала с сыном из зоны боевых действий в Донбассе, долгое время живу в съемном доме неподалеку от украинской столицы, — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН мама ребенка Вероника Алексеевна.

— Здешние чиновники нас попросту не прописывают, опасаясь, что когда-то мы станем претендовать на землю и квартиры. Но мы ведь такие же украинцы, как и все!»

Изысканный слог Вероники Алексеевны можно частично объяснить тем, что на малой родине — в Донецке — она преподавала историю в старших классах.

«Моего ребенка не приняли в прошлом году, вы думаете, он пойдет в школу прямо сейчас?» — патетически и одновременно риторически вопрошает мама.

Впрочем, в необходимом обучении на Украине по-прежнему отказывают не только упомянутым «донбасским переселенцам». Так, семикласснику из Сумской области Валерию прибывшие в его лицей чиновники от Минобразования настоятельно рекомендовали «учиться в более простой школе», а нескольких его соучеников «поставили на вид» из-за общения с «чужаком».

Все дело в том, что отец Валерия является гражданином Российской Федерации, не пожелавшим получать украинский паспорт, а мать ученика в свое время была лишена родительских прав.

«Нам некогда решать ваши организационные проблемы с государством, отдавайте его либо в спецшколу, либо в интернат», — заявили представители власти.

На этот выпад отец подростка заявил, что его сын пропустит новый учебный год, а в будущем продолжит образование либо в России, либо в Белоруссии.

«Эти случаи давно стали обыденным явлением в нашей стране, — сообщила в комментарии Федеральному агентству новостей украинский социальный психолог Елена Мильто. — Несмотря на некоторые политические изменения в политической жизни Украины, здесь по-прежнему действуют законы, по которым ребенка могут не брать в школу из-за отсутствия прописки или региональной регистрации его родителей.

Кроме того, члены некоторых комиссий оставляют за собой право не взять у абитуриента документы на поступление в высшее учебное заявление по причине прохождения Внешнего независимого оценивания (аналог ЕГЭ в Российской Федерации. — Прим. ФАН.) за пределами региона прописки поступающего. Если так будет продолжаться и дальше, школьные классы и аудитории на всей территории от Ужгорода до Мариуполя опустеют по меньшей мере вдвое».

Впрочем, некоторых учеников и даже студентов подобное положение вещей явно не пугает.

Согласно основным положениям школьной реформы и частичной реформы системы высшего образования на Украине, отныне ученики элитных школ и студенты крупнейших вузов страны получают право самостоятельно выбирать себе преподавателей, предметы для изучения, а в некоторых случаях — даже самостоятельно оценивать собственные знания.