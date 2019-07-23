Москва, 23 июля. Российский певец Филипп Киркоров в социальных сетях опубликовал фотографию за штурвалом вертолета. Снимок появился в Instagram исполнителя.

Киркоров запечатлен на нем в яркой рубашке, бейсболке и очках-авиаторах, как и положено летчику. Через стекла кабины вертолета вдали виднеется море, за спиной у звезды букеты из роз.

Киркоров сел за штурвал вертолета на пути в Сочи. Как написал певец, он летит «на встречу к новым приключениям». По словам Киркорова, в южном городе он надеется «согреть сердца июльским вечером и растопить даже самые суровые и ледяные души». В комментариях в социальной сети юзеры пожелали певцу успеха в Сочи и попросили покрепче держать штурвал.

Позже артист опубликовал второй пост, где сообщил, что успешно добрался до Краснодарского края.

Ранее после юбилейного концерта Аллы Пугачевой Примадонна, ее супруг, комик Максим Галкин и бывший муж, певец Филипп Киркоров хором исполнили песню «Любовь, похожая на сон» в гримерке. Ролик снят Киркоровым на фронтальную камеру. Он произносит «Пугачева — лайф 2019» и начинает петь с бывшей женой один из ее шлягеров. Находящийся в помещении Галкин присоединяется и начинает активно подпевать артистам. После этого Примадонна показывает язык, а Киркоров и Галкин говорят: «Браво!».

Напомним, Пугачевой 15 апреля исполнилось 70 лет. Президент России Владимир Путин поздравил певицу, композитора, народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. По словам главы государства, талант и неординарные вокальные данные помогли исполнительнице подняться «на вершину эстрадного Олимпа». Путин также отметил яркий артистический темперамент и работоспособность артистки. Он напомнил, что Пугачева снискала всенародную славу и стала любимой певицей нескольких поколений россиян. Он уточнил, что Пугачева открыла многим талантливым исполнителям дорогу на большую сцену. Глава государства считает, что она является для многих российских певцов «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».

Ранее Пугачева рассказала, почему раньше никогда не слушала свои песни. Пугачева уточнила, что не слушала свои композиции, чтобы не расстраиваться. По данным издания «Газета.ru», Пугачева уточнила, что слушать свои песни ей было тяжело, потому, что что она — максималистка и всегда требовала от себя большего. Примадонна знала, что и как должна была спеть, и расстраивалась, если не устраивал результат.