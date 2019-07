Умер американский актер из бондианы Хедисон

Вашингтон, 23 июля. Американский актер кино и телевидения Дэвид Хедисон, известный по сериалу «Она написала убийство», умер 18 июля в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на родственников артиста.

Причина ухода актера из жизни пока неизвестна.

Хедисон-младший родился 20 мая 1927 года в Провиденсе в семье эмигрантов-армян. Впервые на телеэкране он появился в 1955 году в небольшой роли в эпизоде сериала-антологии «Телевизионный театр Крафта». На большом экране зрители впервые увидели Хедисона два года спустя в фильме «Под нами враг», где он исполнил достаточно заметную роль лейтенанта.

В 1959 году артист взял себе псевдоним, состоящий из своего второго имени и фамилии, и проработал под ним до конца своей карьеры в 2005 году.

Хедисон известен зрителю по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в кинокартинах о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство». Примечательно, что он стал первым актером в истории бондианы, который исполнил эту роль более чем в одной картине, пишет «Культуромания».

David Hedison, Actor in ‘Voyage to the Bottom of the Sea’ and ‘The Fly’, Dies at 92 https://t.co/sOdvPsAVHg