Матвиенко выразила соболезнования в связи с пожаром в лагере под Хабаровском

Москва, 23 июля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования жителям Хабаровского края в связи с пожаром в детском лагере.

Матвиенко, открывая пленарное заседание Совфеда, подчеркнула, что во время пожара в палаточном лагере накануне вечером пострадали дети.

«Хочу от всех нас выразить искренние соболезнования родным и близким в этой тяжелой трагедии», — обратилась она к жителям Хабаровского края.

Трагедия произошла в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми». Во время пожара погиб один ребенок, трое детей находятся в реанимации, еще один — получил травмы. Незначительные ранения и ушибы получили пятеро взрослых.

По информации экстренных служб, огонь охватил территорию площадью 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее сообщалось, что во время пожара на территории «Холдоми» 10-летний мальчик по имени Арсений вытаскивал девочек из палатки. На данный момент ребенок в больнице в поселке Солнечный и находится в коме, пишет «Газета.ru».