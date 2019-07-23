ФАН выражает возмущение поведением Гудкова, напавшего на журналистов

Профессиональные оппозиционеры Дмитрий и Геннадий Гудковы оказались не готовы к дискуссии с журналистами. Самолет из Варны встретила съёмочная группа Федерального агентства новостей, журналисты задавали очевидные вопросы: почему в разгар муниципальных выборов оппозиционеры решили покинуть Россию, что они делали в Варне, где у них семейный бизнес, действительно ли они встречались там с представителями западных кураторов. С таким заявлением выступил 23 июля руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев.

«Вместо ответа на эти вопросы Гудковы атаковали журналистов, вырывали камеры, грязно ругались и даже угрожали им физической расправой», – отметил Зубарев.

Заметим, что если так с прессой позволяет вести себя оппозиционный политик, то как же он будет вести себя с прессой, если вдруг победит на выборах и войдет во власть? Будет атаковать журналистов с использованием административного ресурса, подключит силовиков?

«Публичный политик должен быть готов к публичной критике. Атаковать журналистов за неудобные вопросы – это образец недостойного поведения. Редакция ФАН выражает возмущение и сожаление по поводу недостойного поведения Дмитрия и Геннадия Гудковых и напоминает им об ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности», – сказал руководитель ФАН.

Напомним, экс-депутат Дмитрий Гудков и его отец Геннадий Гудков вернулись из Варны в Москву. Их самолет приземлился в Домодедово в 23.17. Как известно, в Варне у Гудковых есть семейное дельце – компания «Мари Хаус», доли от которой поровну поделены между Дмитрием и Геннадием Гудковыми, а так же матерью семейства и братом Дмитрия. Именно этот бизнес Дмитрий почему-то забыл указать в своей декларации, поданной им накануне выборов в Госдуму в 2011 году. Об этом оппозиционный политик говорить не любит.

В то же время, Гудков – младший сам рассказывал о своих встречах с Ходорковским во время вояжей на запад. Летали ли Гудковы сразу после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму чтобы получить указания от спонсора, или обустраивали свой семейный бизнес, на этот раз осталось неизвестным, так как отвечать на вопросы журналистов оба Гудковых отказались. Младший напал на журналистов, как только их увидел. Дмитрий распускал руки: отталкивал съемочную группу, пытался выхватить телефон, а также угрожал расправой и обещал «найти» журналистов. Вели себя отец с сыном так, будто бы готовились к этому нападению. Поведение было неадекватное и агрессивное, а из уст Дмитрия в сторону журналистов рекой лились оскорбления.

Обратим внимание, что ранее окружная избирательная комиссия оказалась регистрировать Дмитрия Гудкова кандидатом на выборах в столичный парламент по причине большого количества поддельных подписей. У него было обнаружено 18,4% забракованных автографов при допустимом пороге в 10%.

Мосгоризбирком также отказал и «юристу» так называемого ФБК Любови Соболь, у которой было выявлено 14,67% недействительных подписей.