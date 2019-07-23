Киевский политолог рассказал, чего боятся американцы в ситуации с Украиной

Киев, 23 июля. Перспективы улучшения ситуации внутри Украины будут печальны, если глава государства Владимир Зеленский не найдет общий язык с Москвой и Донбассом. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог напомнил, что шестой президент Украины сам решил выйти на связь с Россией. По его мнению, это свидетельствует о желании начать диалог.

«Он будет осознавать неизбежность переговоров с Россией. Это в его интересах», — констатировал эксперт.

Погребинский считает, что Зеленский будет сопротивляться личным прямым переговорам с республиками Донбасса, однако может делегировать эти полномочия премьер-министру или оппозиции.

Политолог заявил о важности осознания, что украинский и американский интересы — два разных интереса, сообщает «ПолитНавигатор».

По его словам, американцы боятся, что Украина и РФ найдут компромисс, поскольку в этом случае Вашингтон не сможет ничего сделать. Кроме того, Погребинский выразил уверенность в том, что Зеленский не планирует зарабатывать деньги.

«Он пришел менять страну. Он должен остановить войну, что возможно, если он найдет общий язык с Донбассом и Москвой. Если он этого не поймет, то его перспективы улучшения ситуации внутри Украины будут очень печальны», — уверен специалист.

Политолог также выразил мнение, что едва ли Зеленский превратится в копию своего предшественника — Петра Порошенко — с истеричной русофобией. Он считает, что шестой глава Украины не будет устраивать провокации.

Ранее Погребинский объяснил, почему Зеленскому надо разобраться внутри партии «Слуга народа», которая займет большинство мест в новом украинском парламенте.