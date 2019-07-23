Звезда «Уральских пельменей» рассказал, как его спас «немецкий чудо-сапог»

Екатеринбург, 23 апреля. Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал об удивительном «немецком сапоге», который стал для него настоящим спасением после того, как он сломал пятку.

Для восстановления после такой серьезной травмы требуется минимум полгода, однако Рожков смог прийти в форму в рекордный срок.

Юморист рассказал, что перелом получил в апреле этого года. Мало того, что ему было очень больно, так еще и передвигаться без костылей было практически невозможно. Но самым ужасным, по словам Рожкова, для него стала вынужденная отмена концертов и отказ от спорта на целых шесть месяцев.

Настоящим спасением для него стал «немецкий сапог». Использовать эту специальную обувь Рожкову посоветовал знакомый врач. В Екатеринбурге, по словам артиста, он смог найти такое приспособление только в единственном экземпляре. Возможно, большой популярностью изделие не пользуется из-за достаточно высокой цены. Однако, как подчеркнул Рожков, эффективность этого «сапога» с лихвой окупила его стоимость, пишет Bimru.

«Купил я этот сапог и начал в нем ходить! Нога зафиксирована так что пятка, получается, висит в воздухе и можно опираться на носок!» — поделился он.

Всего через месяц благодаря ему он смог передвигаться без костылей, а всего лишь едва опираясь на тросточку, а вскоре и вовсе отказался от нее.