Генконсул Японии на Сахалине объявил о своем уходе

Южно-Сахалинск, 23 июля. Генеральный консул Японии на Сахалине Рюити Хирано покидает свой пост. Об уходе с занимаемой им должности объявил сам дипломат.

По его словам, распоряжение о завершении службы на острове поступило из Японии во вторник. Хирано уточнил, что останется на Сахалине до конца августа, а затем, вероятно, несколько следующих лет проработает на родине.

Он указал, что в настоящее время кандидатура его преемника находится на стадии согласования. Хирано признался, что ему жаль покидать Сахалин, за три года работы на котором он завел множество друзей.

«Я считаю, что благодаря сотрудничеству и поддержке сахалинцев смог выполнить свою миссию в качестве генерального консула», — добавил дипломат.

Напомним, Хирано возглавил генконсульство Японии в Южно-Сахалинске в июле 2016 года. В этой должности он сменил коллегу Акиру Имамура, который проработал на острове около 10 месяцев.

В 2016 году японский премьер-министр Синдзо Абэ после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи представил «план сотрудничества» двух стран. Документ охватывает восемь областей практического взаимодействия, а именно энергетику, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, высокие технологии, городскую среду, гуманитарные обмены и кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса.

В конце июня японский премьер сообщил, что Токио смягчит визовый режим для российских бизнесменов, которые занимаются проектами совместной деятельности. Кроме того, представители России и Японии в Осаке утвердили программу по совместным действиям в области туризма, которая будет действовать в период с 2020 по 2023 года.