Москва, 23 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует создать протестное движение на Украине. Об этом сообщили источники в окружении политика.

Отмечается, что в планах бывшего главы государства — дискредитировать партию украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» и в итоге добиться новых досрочных выборов.

Как пишет «Коммерсант», источники в окружении Порошенко рассказали о намерении «расшатать ситуацию».

«Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха», — сказал один из политиков.

«Слуга народа» сохранила отрыв на выборах после обработки более 90% протоколов. За партию украинского президента отдали голоса 43,11% граждан. «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко получила только 8,15% голосов.

21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. 225 парламентариев — половина депутатского корпуса — будут избраны по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

Ранее Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера. Пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».

На съезде партии «Европейская солидарность» в октябре прошлого года Порошенко заявил, что его страна относится к другой цивилизации.

Зеленский находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом в качестве президента. Во время встречи с президентом Украины Туск пообещал, что ЕС продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву вне зависимости от развития ситуации в Донбассе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила новым украинским властям об обещании «любой ценой» остановить обстрелы в Донбассе. Он пояснила, что данные в ходе предвыборной гонки обещания нужно выполнять, но на сегодняшний день обстрелы на юго-востоке Украины не прекратились. По сведениям экспертов, за последние дни их число выросло почти вдвое, добавила Захарова.