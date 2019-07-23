Сборная России выступит на Олимпиаде в 2020 году без ограничений

Москва, 23 июля. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что национальная сборная выступит на летних Олимпийских играх в 2020 году без каких-либо ограничений.

Поздняков прокомментировал публикацию британской Sunday Times о том, что сборная России может быть отстранена от Олимпиады-2020 в Токио. Глава ОКР подчеркнул, что все необходимые условия для восстановления в правах исполкомом МОК Всероссийская федерация легкой атлетики выполнила. Олимпийский комитет России после временного отстранения снова обладает всеми правами. Поздняков добавил, что на Олимпийских играх в Японии в 2020 году россияне выступят в полном составе без каки-либо ограничений, передает «Царьград».

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа.

В июле стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал решение исполкома Международного олимпийского комитета об отстранении вице-премьера России Виталия Мутко от участия в Играх в любом качестве.