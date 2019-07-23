Литва тайно закупает российский СПГ

Вильнюс, 23 июля. Литва тайно продолжает закупки российского сжиженного газа (СПГ), несмотря на громкие заявления о «победе над «Газпромом».

Как пишет издание АиФ.ru, терминал по приему СПГ в Клайпеде был достроен пять лет назад. Тогда литовские власти хвастались тем, что мощностей хватит не только для того, чтобы обеспечить потребность страны, но и для экспорта соседям — Эстонии и Латвии. Основным поставщиком рассматривались, естественно, Соединенные Штаты.

Впрочем, литовский терминал так и не заработал на полную мощность — потраченные 250 миллионов евро себя не оправдали. Существенную роль в этом сыграла цена, за которую американцы были согласны поставлять газ в прибалтийскую страну. Согласно данным ЕК, Литва закупала газ по самой высокой цене — 250 долларов за тысячу кубов.

В Вильнюсе осознавали, что такой шаг не принесет прибыли и поэтому не решились перекрывать газопровод из России. В этом году Литва импортирует из РФ около 1,373 миллиарда кубометров газа.

Издание Baltnews сообщало, что литовские власти в тайне закупают российский СПГ через тот самый терминал в Клайпеде. При этом Вильнюс не сообщал, что заключил соглашение с «Новатэком», который отгрузил в Прибалтике 68 тысяч кубометров СПГ, примерно 50% из которого ушло в Клайпеду. Так, по данным издания, около 10 тысяч кубометров были доставлены в Литву из России в конце прошлого месяца.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» планируют достроить в конце 2019 года. Против проекта выступают прибалтийские страны, США и Украина. Американцы всеми силами стремятся продавать Европе свой дорогой СПГ, а Киев боится потерять огромные доходы от транзита российского газа в ЕС.