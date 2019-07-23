Создатель фильма о Началовой обвинил пиарщицу певицы в «плясках на костях»

Андрей Загорский, продюсер фильма о Юлии Началовой, приостановил съемки из-за «вранья и инсинуаций» пиарщицы певицы Анны Исаевой.

По словам Загорского, он общался с отцом умершей певицы Виктором Началовым после его возвращения из Израиля, где тот проходил лечение.

«Виктор Васильевич рассказал мне, что подписал контракт с Первым каналом на съемку телесериала о своей дочери. Поэтому он не может передать мне авторский музыкальный контент для наполнения моей художественной картины. Плюс он вступает в права наследования только осенью, то есть спустя полгода после смерти Юли. То есть мне пришлось остановить съемки. Кроме того, в последнюю нашу встречу Виктор Началов сказал решать все вопросы с Исаевой самостоятельно. Но я устал от ее вранья и инсинуаций. Она недели три назад мне сама позвонила, сказала, что лично контролирует и редактирует все сценарии фильмов и программ о Юле, потому что они были знакомы лет 20, и предложила сотрудничать. Я согласился. Но через три дня она мне позвонила и сказала, что родители против. То есть я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю. А Исаева в этой ситуации ведет себя некрасиво», — сказал в интервью Федеральному агентству новостей Андрей Загорский.

Он выразил сожаление, что родители Юли Началовой подписали контракт с Первым каналом, потому что он считает, что телефильм о певице получится качественным.

«Вы знаете, какие фильмы снимает Первый канал. Там часто получается чернуха. А мой фильм был задуман еще в апреле как картина о порядочной и светлой девочке Юле Началовой. Не понимаю, почему Анна Исаева сейчас опять пытается вступить со мной в конфронтацию. Что происходит, не понимаю. Она говорит, что меня не знает, хотя мы знакомы прекрасно. Она работала со многими великими артистами, с Олегом Газмановым, Валерием Меладзе. Но она была всего лишь пресс-секретарем, которого не знала широкая публика. А после ухода Юли имя Анны Исаевой узнала вся страна. Она говорит, что увидела меня впервые только на похоронах Юли. Но, извините, и ее многие увидели впервые только там», — заметил Загорский.

Таким образом, создатель фильма о Началовой ответил пиар-директору певицы, которая в интервью Natoinal News назвала Загорского «котом в мешке».