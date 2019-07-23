Создатель фильма о Началовой обвинил пиарщицу певицы в «плясках на костях»

Андрей Загорский, продюсер фильма о Юлии Началовой, приостановил съемки из-за «вранья и инсинуаций» пиарщицы певицы Анны Исаевой.
По словам Загорского, он общался с отцом умершей певицы Виктором Началовым после его возвращения из Израиля, где тот проходил лечение.
«Виктор Васильевич рассказал мне, что подписал контракт с Первым каналом на съемку телесериала о своей дочери. Поэтому он не может передать мне авторский музыкальный контент для наполнения моей художественной картины. Плюс он вступает в права наследования только осенью, то есть спустя полгода после смерти Юли. То есть мне пришлось остановить съемки.
Кроме того, в последнюю нашу встречу Виктор Началов сказал решать все вопросы с Исаевой самостоятельно. Но я устал от ее вранья и инсинуаций. Она недели три назад мне сама позвонила, сказала, что лично контролирует и редактирует все сценарии фильмов и программ о Юле, потому что они были знакомы лет 20, и предложила сотрудничать. Я согласился. Но через три дня она мне позвонила и сказала, что родители против. То есть я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю. А Исаева в этой ситуации ведет себя некрасиво», — сказал в интервью Федеральному агентству новостей Андрей Загорский.
Он выразил сожаление, что родители Юли Началовой подписали контракт с Первым каналом, потому что он считает, что телефильм о певице получится качественным.
«Вы знаете, какие фильмы снимает Первый канал. Там часто получается чернуха. А мой фильм был задуман еще в апреле как картина о порядочной и светлой девочке Юле Началовой.
Не понимаю, почему Анна Исаева сейчас опять пытается вступить со мной в конфронтацию. Что происходит, не понимаю. Она говорит, что меня не знает, хотя мы знакомы прекрасно. Она работала со многими великими артистами, с Олегом Газмановым, Валерием Меладзе. Но она была всего лишь пресс-секретарем, которого не знала широкая публика. А после ухода Юли имя Анны Исаевой узнала вся страна. Она говорит, что увидела меня впервые только на похоронах Юли. Но, извините, и ее многие увидели впервые только там», — заметил Загорский.
Таким образом, создатель фильма о Началовой ответил пиар-директору певицы, которая в интервью Natoinal News назвала Загорского «котом в мешке».
«Она меня обвиняет, что я хожу по ток-шоу и так далее. Но она то же самое делает. Понимаете, я не могу без музыкального контента выпустить фильм. Я планировал в августе уже выпустить официальный трейлер, он у меня практически готов. Но без песен Юли это невозможно. Виктор Началов все переключает на Исаеву. Она говорит от имени семьи, но ее мнение зачастую не совпадает с мнением родителей Юли.
А еще Исаева говорит журналистам, что просила у меня сценарий, а я его не показал. Но как я могу показать его, когда у меня еще нет комментариев родителей о ее детстве. Мне нужно, чтобы Виктор Васильевич рассказал об «Утренней звезде», без этого картина будет неполной. И я несколько месяцев держу в секрете список актеров, которые согласились участвовать в моем фильме. Некоторые уже снялись. Это очень известные люди. Зачем мне говорить о них Исаевой, которая будет сотрудничать с Первым каналом? Валентина Талызина дала согласие, мне нужно было уже ее снимать. Но я теперь не могу этого сделать, потому что непонятно, что будет с музыкальным контентом. И помимо Талызиной у меня есть еще двое народных артистов, ключевых в этой картине. Они уже снялись. Исаева мне просто ставит палки в колеса. Я не знаю, что делать. Не хочу идти против семьи. Она выстроила себе пиар на имени Юли. Зачем устраивать эти пляски на костях? Я в отличие от нее этим не занимаюсь. Я просто хочу делать свою работу», — добавил Загорский.