В Госдуме ответили Сеулу на обвинения РФ в нарушении воздушного пространства

Южная Корея обвинила Россию в нарушении собственного воздушного пространства. В Сеуле заявили, что корейские истребители вынуждены были открыть предупредительный огонь. Отметим, что в министерстве обороны России рассказали, что южнокорейские истребители F-16 пересекли курс российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и создали угрозу их безопасности.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей ответил на обвинения РФ в нарушении воздушного пространства, подчеркнув, что Южная Корея является сателлитом Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому она делает провокационные заявления.

«Мы знаем, что на территории Южной Кореи находится одна из крупнейших американских военных баз», — говорит российский политик.

Парламентарий также отметил, что Россия всегда проводила мирную политику. Из-за этого третьи страны пытаются давить на Москву и навязывать ей собственные интересы, следуя указаниям Вашингтона.

«Российская Федерация позволяет всем государствам обвинять себя в чем угодно. Любая страна может за счет нас самоутвердиться для каких-то своих внутренних потребностей, для того, чтобы подчеркнуть свою приверженность идеалам, которые пропагандируют США, чтобы показать свою готовность озвучивать любые вещи», — продолжает депутат Госдумы.

Член нижней палаты парламента напомнил, что союзники Соединенных Штатов Америки постоянно и бездоказательно пытаются в чем-то обвинять Россию. Депутат Госдумы считает, что наша страна должна проводить более жесткую внешнюю политику.

«Каждый раз, когда речь идет о каких-то экономических и политических вопросах, очень хорошо вести переговоры со стороной, которая изначально как бы в чем-то виновата. Конечно, оснований говорить о том, что она реально виновата, нет, но главное об этом сказать. Все же знают, как ведется информационная война. Надо констатировать, что Российская Федерация слишком лояльно реагирует на некоторые вещи. И, к сожалению, подобные нападки становятся нормой для многих стран», — подытожил Александр Шерин.

Напомним, в Минобороны Российской Федерации неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с нормами международного права.