Медики рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой

Москва, 23 июля. Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой по-прежнему остается тяжелым. Об этом рассказали сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

На прошлой неделе стало известно, что артистка во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» внезапно упала со сцены. Ее коллега Екатерина Васильева уточнила, что Чурикова оступилась из-за того, что было достаточно темно. Супруг, режиссер Глеб Панфилов подтвердил травму жены.

Артистке помогли зрители, на сцену и за кулисы ее внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Васильева и Александр Михайлов, остановили, передает телеканал «360». 75-летнюю актрису госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского», — рассказали в больнице.

Накануне медики сообщали, что температура Чуриковой утром в понедельник составила 36,2 градуса, она уже несколько дней находится в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ru».

Чурикова является одной из самых известных актрис российского театра и кино. Наибольшую популярность ей принесли картины «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Благословите женщину» и сериал «Идиот».

В 1984 году она получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман». Кроме того, Чурикова является обладательницей премий «Ника», «Триумф», «Золотой орел», «Кумир», международной премии имени Станиславского и приза «Хрустальная Турандонт».

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин распорядился вручить Чуриковой орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.