Южнокорейские истребители F-16 создали угрозу безопасности российским ракетоносцам

Сеул, 23 июля. Южнокорейские истребители F-16 пересекли курс российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и создали угрозу их безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в министерстве, два стратегических бомбардировщика ВКС России выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Когда российские самолеты находились в районе островов Токто (Такэсима), к ним приблизились южнокорейские истребители, пилоты которых начали выполнять непрофессиональные маневры. Пилоты F-16 не вышли на связь с экипажами Ту-95МС. После отстрела тепловых ловушек, южнокорейские истребители удалились от российских бомбардировщиков. Никакого «предупредительного огня» со стороны F-16 по российским самолетам не было.

В Минобороны РФ уточнили, что маршрут российских Ту-95МС шел на удалении более 25 километров от островов Токто, что соответствует международным правилам. Кроме того, самолеты ВКС РФ не нарушили воздушное пространство Южной Кореи.

Отмечается, что южнокорейские пилоты не в первый раз безуспешно пытались помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря. При этом они ссылаются на некую самопроизвольно установленную Южной Кореей «зону опознавания ПВО». Подобные «зоны» не предусмотрены международными правилами и не признаются Россией, о чем Москва неоднократно сообщала Сеулу по различным каналам.

Ранее сообщалось, что Южная Корея «по-тихому» получила из США два истребителя-«невидимки» F-35A. На истребители пятого поколения Сеул потратил более семи миллиардов долларов.