СМИ опубликовали список пострадавших при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 июля. Появился список пострадавших при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае. Одна девочка находится в удовлетворительном состоянии, трое детей — в реанимации.

По данным KP.ru, при пожаре пострадала девочка 2008 года рождения. В реанимации находятся две девочки 2006 и 2007 годов рождения, а также мальчик — 2008 года рождения.

Напомним, пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел в понедельник, 22 июля. В результате происшествия погибла девочка, которой 23 июля должно было исполниться 11 лет. Кроме того, в результате пожара пострадали девять человек. В пресс-службе губернатора и правительства региона журналистам сообщили, что семье погибшего ребенка выделят 1 миллион рублей из резервного фонда.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, причиной возгорания в палаточном городке, располагавшемся в Хабаровском крае, могло стать неосторожное обращение с электроприборами. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неисправного обогревателя.

На месте работают экстренные службы. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего.