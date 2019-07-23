СК возбудил второе уголовное дело после пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Хабаровск, 23 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после пожара, который произошел в палаточном лагере, расположенном в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В СК отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливает отдел по расследованию особо важных дел. На месте пожара работает усиленная следственно-оперативная группа. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты.

Для установления обстоятельств инцидента изымается имеющая значение документация. Кроме того, следователи допрашивают несовершеннолетних отдыхающих, сотрудников палаточного лагеря, а также должностных лиц контрольно-надзорных органов.

В рамках расследования специалисты оценят действия (или бездействие) руководства палаточного лагеря и установят, есть ли в них признаки состава преступления. Также следствие проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в палаточном городке. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Напомним, пожар в палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел 22 июля. В результате инцидента погибла девочка 2008 года рождения. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает НСН.

В СК уточнили, что в больнице после пожара сейчас находятся три человека. По предварительной версии, причиной возгорания в палаточном лагере мог стать неисправный обогреватель.

Как рассказала глава Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, лагерь, в котором произошел пожар, проходил последнюю проверку в феврале 2019 года. Следующая проверка была намечена на август, сообщает «Газета.ru».