Мадуро отреагировал на перебои с электричеством в Венесуэле

Каракас, 23 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал отключение электроэнергии в ряде штатов латиноамериканской страны.

«На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира родины правительство и вооруженные силы находятся в распоряжении граждан», — написал глава государства в своем Twitter-аккаунте.

Мадуро заверил, что Венесуэла покажет «свою несокрушимую волю».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», масштабное отключение света произошло в ряде районов Каракаса и еще 16 штатах страны.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро практически сразу после приведения его к присяге. Председатель оппозиции Хуан Гуайдо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с Америкой заявили о признании Гуайдо. РФ, КНР, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственного законного лидера страны.

После масштабных отключений Мадуро ратифицировал месячный план по восстановлению системы энергетической безопасности страны. Помимо этого, венесуэльский лидер призвал всех граждан страны усилить бдительность.

Мадуро призвал мировых лидеров потребовать от Вашингтона прекратить агрессию в отношении Каракаса. Он также подчеркнул, что США «перешли на новый уровень сумасшествия и ненависти».