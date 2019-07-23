В Совфеде назвали нелепой идею Вакарчука о «сосуществовании» Украины с Россией

Предложение украинского музыканта, солиста группы «Океан Эльзы» и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука насчет создания закона о «сосуществовании» России и Украины входит в конфликт с украинской конституцией. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

«Сосуществование»

Святослав Вакарчук предложил разработать и принять закон, регламентирующий отношения между Украиной и Россией. Он отметил, что Украина сильно страдает от политики двойных стандартов, при этом государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи.

«А поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в «страну-агрессора», а другие, напротив, активно гастролируют в России», — отметил Вакарчук.

В связи с этим, по его мнению, было бы хорошо, чтобы на Украине был принят «четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором». По мнению Вакарчука, в этом законе следовало бы «четко очертить, что можно, а что нельзя».

«И тогда этот вопрос был бы снят», — заключил музыкант.

Нелепая идея

Как отметил сенатор Олег Морозов, не очень понятно, чего именно хочет Вакарчук. Если он хочет отрегулировать поведение украинских граждан в отношении России, то эта история выглядит весьма нелепо

«В общепринятом смысле это всегда регулируется международными договорами. И я не очень понимаю, что будет включать в себя закон, о котором говорит Вакарчук. Ну, кроме разве что каких-то запретов: «Туда не ходи, туда не звони». И прочее. Мне кажется, что это не предмет национального законодательства, а предмет международного договора, который должен регулировать отношения между государствами. Поскольку они сегодня испорчены, а договор в одностороннем порядке прекращен, надо вернуться к тому, чтобы договор между нашими странами существовал», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, должен существовать какой-то регулятор отношений между Украиной и Россией в виде договора. Уж точно не закон, который будет регулировать поведение украинских граждан.

Тем более что такой закон вступает в конфликт с украинской конституцией и вопросом о правах человека.

«Потому что любой такого рода запрет противоречит статьям конституции, которая позволяет людям свободно перемещаться по миру, заниматься бизнесом, работать в России и так далее. По-моему, это абсолютно плохая идея, которая свидетельствует о законодательной неопытности депутата Вакарчука», — заключил Олег Морозов.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.