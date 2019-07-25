В российских больницах не хватает денег на лекарства и зарплаты из-за долгов по кредитам

Врачи нескольких крупных больниц страны пожаловались на «жесткий дефицит» медикаментов. По их словам, медучреждения утопают в долгах, а зарплаты медицинских работников в них до сих пор далеки от идеалов майских указов президента.

«Даже если больница проводит официально госзакупки, этого не хватает на медикаменты, мы видим сильный дефицит, — рассказал Федеральному агентству новостей травматолог-ортопед Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексей Карчинский.

Некоторые растворы врачи могут «достать только в реанимации», говорит медик.

«Так как количество медикаментов снижается, мы что-то не назначаем, когда это не жизненно важно. У нас все крупные стационары находятся в минусе», — утверждает молодой врач.

В апреле этого года кредиторская задолженность Пермской городской больницы № 6 составляла 16,4 млн рублей. По данным регионального Минздрава, это не привело к нарушениям в организации лечебного процесса. В самой больнице считают иначе.

«Там, где не очень надо, мы идем и оперируем. Стараемся экономить. Лишний раз не назначаем препараты», — заявила корреспонденту ФАН акушер-гинеколог Анастасия Тарабрина.

По словам врача, в отделении периодически отсутствует препарат «Мифепристон», который используется для подготовки шейки матки к родам.

«Мы просто смотрели женщину на кресле каждый день: когда ее смотришь механически, выделяется простагландин. Так мы типа готовим шейку матки. Это смешно. В данном случае оперируешь ее, и все. Не готова шейка матки — значит, оперируешь!» — призналась врач.

Согласно майским указам президента, к началу 2018 года зарплата врачей должна была составить 200% от средней по региону, младшего и среднего персонала — 100%. В марте, по словам вице-премьера Правительства России Ольги Голодец, регионы показатели выполнили. К этому времени долг, например, в Окуловской центральной районной больнице достиг 58,3 млн рублей. Как говорят в региональном Минздраве — из-за введения в эксплуатацию хирургического комплекса. По данным же руководства больницы — из-за неграмотного исполнения поручения главы государства.

«Заработная плата составляла, даже в этом году, первый месяц, практически 105% от заработанных средств. Ни главный врач, ни медперсонал, никто не отказывал себе в удовольствии получать столько, сколько получали. При этом никто не думал о том, что есть еще хозяйство, расходы: вода, отопление, освещение», — заявил в аудиозаписи, попавшей в распоряжение ФАН, исполняющий обязанности главного врача больницы Вадим Ладягин.

В других медучреждениях зарплату медработникам «повысили» за счет надбавок. Оклад остался прежним: ниже или на уровне МРОТ. А обещанную зарплату врачи так и не увидели.

«Сейчас оклад у медиков 5-6 тысяч, 15%. Значит, вся остальная зарплата как набирается? Стимулирующие, компенсационные выплаты, — объясняет председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. — Их всегда можно убрать, и будет голый оклад, если главный врач будет недоволен. За счет этого можно лишние деньги выкроить».

Заглядываем в квитанции. Зарплата медсестры Кинешемской центральной районной больницы Натальи Заверкиной за 24 рабочих дня в июне с учетом надбавок и совмещения составила 14,9 рублей. Анастасия Тарабрина в апреле получила оклад 11,8 рублей, с зарплатой — 29 тысяч. Согласно майским указам, сумма должна была составить не меньше 42-х.

Алексей Карчинский заработал в июне 34 тысячи рублей. Исходя из майских указов, травматолог-ортопед должен был получить около 57-ми. В феврале этого года ему и другим коллегам, работавшим месяц на одну ставку, начислили 14 тысяч рублей.

«Мне объяснили: зарплаты низкие из-за того, что больница не выполняет план ОМС. Она находится в долгах порядка 200 млн рублей. Как мне сказали, такой долг у нас был в марте 2019 года», — сказал Алексей.

Многие сотрудники Тольяттинской городской клинической больницы № 5 работают на две ставки, добавил врач. При этом по табелю они получают зарплату только за одну из них.

«Фактически люди отработали под 300 часов, а им выставляют 150, — пояснил он. — Платят эти 30 тысяч рублей, и все. Вроде бы и больница молодец, выполнила, и человек получил хорошую заработную плату. А по факту отработал две ставки, а не одну».

Межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» за полгода существования открыл отделения в 25 регионах страны. Высокую востребованность председатель общественной организации связывает с кризисом здравоохранения.

«Я вижу, что проблема достигла всероссийского масштаба. Единичны больницы, у которых все хорошо. В основном мы слышим про то, что низкие зарплаты, санитарок переводят в уборщиц, не хватает медикаментов. В Серове пользуются просроченными шприцами и медикаментами!» — восклицает Анастасия Васильева.

Как много больниц в России находится на голодном пайке — никто не считал. Количество денег в учреждениях здравоохранения, как известно, зависит от выполнения плана, популярности платных услуг и финансирования Фонда ОМС. По мнению вице-президента Общества специалистов доказательной медицины, профессора НИУВШЭ Василия Власова, его недостаточно для покрытия расходов медицинских организаций.

«Медицинские организации подталкиваются к тому, чтобы оказывать платные услуги, собирать деньги с пациентов, чтобы остаться на плаву и функционировать, — объяснил доктор медицинских наук. — Это очень сложная ситуация. Она сформировалась не сама собой, а как следствие многих решений. Применительно к зарплатам, это был отказ от тарифной сетки, когда стали вроде бы платить больше денег, появилось больше возможностей. А в результате люди получают большие деньги, но работают на две ставки бесконечное количество часов».

Как отметил президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский, финансирование здравоохранения должно было быть увеличено в два раза, так как «70% денег Фонда ОМС — это зарплата врачей». Поскольку этого не произошло, медицинские организации были вынуждены искать ресурсы за счет сокращения, например, расходов на лекарства.

В том, что больницы накопили гигантские долги по кредитам, основатель системы ОМС в РФ, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин не видит ничего удивительного. Эксперт также подтвердил: размеры взносов на медицинское страхование не соответствует действительности, а денег в отрасли в два раза меньше, чем требуется.

«Объем платного здравоохранения достигает по итогам 2018 года порядка 80 млрд рублей. Сюда входят платные медицинские услуги, добровольное медицинское страхование, которое является безналичной формой расчета, и теневые платежи. Два триллиона у нас идут за счет средств ОМС, полюс-минут какие-то программы. Платные услуги достигают 800 млрд рублей. А если вы возьмете еще один компонент, лекарства, то это идет в основном за счет граждан РФ, из нашего с вами кармана», — сказал он.

Правительство должно пересчитать консолидированный бюджет здравоохранения, пересмотреть размер взносов Фонда ОМС и повысить объем финансирования отрасли, считает профессор.

«Нужно наполнить полисы ОМС. Тогда граждане смогут получать медпомощь и оплачивать ее за счет средств, которые на нем есть. Другого пути нет», — утверждает Владимир Гришин.

Все дело в кадрах, говорит член Совета Федерации РФ Владимир Круглый. Главврачи управляют больницей неграмотно, отсюда и долги.

«Мы получили в наследство такую систему здравоохранения, где койка недостаточно интенсивно работает. В результате недостаточно получает средств из системы ОМС на повышение зарплат, закупки медикаментов, — объяснил сенатор. — В каких-то больницах просят купить пациентов расходные материалы, лекарства, что абсолютно недопустимо. Почему так происходит? Это дефект менеджмента, я в этом абсолютно убежден».

Заслуженный врач РФ считает: у федерального Минздрава недостаточно полномочий, чтобы влиять на ситуацию в регионе.

«Надо больше полномочий давать федеральному Минздраву по смене кадров, министров здравоохранения. Потому что на сегодняшний день он согласовывает кандидатуры, но это прерогатива региональной власти, — отметил он. — Эта идея обсуждается в регионах и в Минздраве».

Как отметил Александр Саверский, полномочия по здравоохранению должны вернуться на уровень РФ.

«У нас децентрализована система здравоохранения. К сожалению, она не подчиняется Минздраву. Это все равно, что армия на местах или дивизия не подчинялась бы генеральному штабу», — прокомментировал общественник.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников считает, что денег в здравоохранении достаточно. Проблема в том, что используются они крайне неэффективно. По его мнению, в России необходимо менять существующую модель здравоохранения.

«Фонд ОМС — это ненужный нарост на теле финансирования здравоохранения. В том виде, в котором он существует, он к страховой медицине не имеет никакого отношения, и является излишним звеном в финансовых процедурах. Он только мешает врачам, — констатировал политик. — Если 40% рабочего времени врача уходит на пустую писанину, которая задается страховыми компаниями, еще одно никому не нужное промежуточное звено, то о какой эффективности деятельности врача можно говорить?»

В самом Фонде ОМС изъянов в российской системе обязательного медицинского страхования не видят. Напротив, по словам советника фонда Павла Бреева, сегодня страховая медицинская организация становится реальным защитником и проводником для населения по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи. Важность этой работы отметил и Владимир Круглый.

«В западных моделях страховая медицинская организация играет существенно большую роль в лечебном процессе, отметил хирург. — У нас пока, поскольку они еще относительно молоды, имеют мало опыта и законодательного функционала, и их роль недостаточна».

Как отметили в Фонде ОМС, в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году в России откроется первый офис досудебной защиты застрахованных лиц. Что касается штрафов, то часть изъятой суммы возвращаются в медучреждения для оплаты услуг, покупки медоборудования и повышения квалификации врачей.

По данным Минздрава Пермского края, в июне этого года просроченная кредиторская задолженность Пермской городской больницы № 6 была погашена за счет субсидии из бюджета региона.