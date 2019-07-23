СКР возбудил новые дела из-за обстрелов ВСУ в Донбассе

Москва, 23 июля. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Спикер СКР констатировала, что следствие продолжает документировать факты преступных действий киевских военных, совершаемых в Донбассе.

По ее словам, в период с 10 по 20 июля бойцы ВСУ и национальной гвардии Украины провели многочисленные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения. Обстрелам подвергались объекты гражданской инфраструктуры. Отмечается, что под огонь ВСУ попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, а также поселки Гольмовский и Золотое-5.

Петренко уточнила, что в результате обстрелов скончались три мирные жительницы Донбасса, еще десять человек, в том числе двое детей, получили различные ранения.

Представитель ведомства подчеркнула, что следствие принимает исчерпывающие меры для идентификации конкретных должностных лиц из числа украинских военных, причастных к этим преступлениям, и всех обстоятельств произошедшего.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.