Шахтеров в Амурской области эвакуировали из-за затопления

Благовещенск, 23 июля. Шахта в Амурской области оказалась затоплена в результате ливней, сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«В результате обильных осадков произошло затопление шахты ООО «Маломырский рудник» на территории Селемджинского района», — говорится в сообщении ведомства.

Поданным областного министерства, эвакуировали 23 шахтера, произошедшее не представляет угрозы жизни людей, разрушения шахты также не предвидится.

В настоящее время специалисты ведут откачку воды стационарными насосами, после технологический процесс, как отметили в ведомстве, будет восстановлен.

Власти Амурской области из-за сильных ливней, обрушившихся на регион, ввели режим ЧС в Зейском и в Сковородинском районах, а также в Благовещенске. Как сообщает Deita.ru, серьезные подтопления начались и в Приморье. Больше всего осадков пришлось на поселок Преображение в Лазовском районе, где выпало 125 миллиметра.

Ранее стало известно, что коммунальщики дали воду подтопленному паводком Тулуну в Иркутской области. По последним данным, в городе подтоплены 224 жилых дома. В 107 населенных пунктах региона пострадали более 10 тысяч домов. В шести районах ввели режим ЧС. Правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка возглавляет вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, на восстановление региона потребуется 28 миллиардов рублей.