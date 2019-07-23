Кравчук назвал ошибку Порошенко, которую может повторить Зеленский

Киев, 23 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко неправильно выстраивал кадровую систему, находясь на посту главы государства, что привело к формированию бизнес-империи. С такой же проблемой может столкнуться и возглавляющий страну сейчас Владимир Зеленский, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, кадры являются основными в политике. Первый президент Украины отметил, что предупреждал Порошенко об отсутствии кадровой системы в его правительстве.

«Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось», — сказал Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

По мнению первого президента Украины, политика в его стране испытывает кадровый голод. Однако Кравчук подчеркивает, что назначать иностранцев на руководящие должности не стоит. По словам экс-президента, Зеленскому следует составить список граждан Украины, которые могли бы занять посты в руководстве.

«Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — подчеркнул Кравчук.

При этом первый президент Украины не отвергает идею привлечения иностранцев в качестве консультантов.

Ранее Кравчук прокомментировал результат партии Зеленского «Слуга народа» на выборах в Раду, которые прошли 21 июля. Он отметил, что впервые в истории Украины большинство в парламенте может быть сформировано усилиями одной партии.