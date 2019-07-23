Служащим банков предлагают запретить пользоваться смартфонами на работе

Москва, 23 июля. Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация российских банков (АРБ) предлагают ввести запрет банковским служащим пользоваться мобильными телефонами с камерами на рабочих местах.

Необходимость запрета объясняют борьбой с утечками персональных данных. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, ассоциация намерена попросить Банк России закрепить возможность ограничений на использование на рабочем месте телефонов в банковских стандартах.

«Технически организовать такой надзор не составит труда: это возможно, например, через встроенную в монитор камеру. Уверен, что на рынке есть компании, которые предлагают такие решения», — цитирует Войлукова газета «Известия».

АРБ намерена в сентябре представить свои рекомендации, которые предусматривают ограничение вплоть до полного запрета смартфонов на работе. Вице-президент организации Олег Скворцов предположил, что банки могут обеспечивать работников мобильными телефонами без камер.

По его словам, важно сохранить сотрудникам банков связь с внешним миром, но исключить возможность для злоупотреблений. Запрет должен касаться работников, имеющих дело с большими объемами данных клиентов, отметил Скворцов.

Против полного запрета смартфонов высказались в пресс-службах банков «Райффайзенбанк», «ФК Открытие», «Ак Барс», и ВТБ.

«Ограничение на использование телефонов скорее приведет к негативу со стороны сотрудников, чем поможет в борьбе с утечками», — отметил в комментарии газете начальник отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

Эксперт также подчеркнул, что в случае с техническими мерами контроля личных смартфонов сотрудников возникает вопрос экономической целесообразности.