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Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США

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Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США

Пекин, 23 июля. Китайская компания Huawei объявила об увольнении более 70% сотрудников, работающих в ее исследовательском подразделении в Штатах, — фирме Futurewei Technologies. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Согласно информации издания, в исследовательских структурах Huawei в Америке будут отправлены в отставку свыше 600 из 850 сотрудников. К сокращениям, согласно распространенному в Huawei указу, приступили в понедельник, 22 июля.

Сообщается, что на такую меру компания пошла «на фоне сворачивания деловых операций, вызванного действиями американского правительства». Офисы Futurewei Technologies находятся в Кремниевой долине в штате Калифорния, городах Сиэтл, Чикаго и Даллас.

Напомним, корпорация Huawei оказалась под угрозой международных экономических рестрикций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе тайной информации за рубежом.

Как ранее сообщало издание Infox.ru, глава белого дома Дональд Трамп подтвердил свое намерение наладить отношения с Китаем и пообещал простить корпорацию Huawei.

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