Москва, 23 июля. В Роспотребнадзоре назвали российские регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году. По данным ведомства, наиболее высокий показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом, когда диагноз поставлен впервые в жизни, детей до 14 лет в 2017 году отмечен в Республике Марий Эл.

В этом субъекте показатель равен 783 случаям на 100 тысяч детского населения. Как пишет RT, Были названы российские регионы, где дети чаще болеют астмой, на втором месте — Челябинская область (306,1 случаев), далее идут Новосибирская (285,7), Новгородская (283,1) и Томская (270,4) области.

В среднем по России показатель в 2017 году был равен 127,3 случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста. Это меньше, чем в 2016 году, когда было зафиксировано 135 случаев на 100 тысяч детей.

Ранее ученые доказали, что домашние питомцы защищают детей от астмы. Они объяснили, почему родителям не стоит запрещать детям заводить домашних питомцев. Оказалось, что малыши, живущие с животными, на 57% реже страдают от аллергических заболеваний, а также на 54% реже заболевают астмой.

Новое исследование, посвященное изучению влияния на детский организм общения и проживания с питомцами, провели эксперты европейского научного общества (ЕНО).

В эксперименте ученых приняли участие несколько сотен тысяч людей из четырнадцати государств мира. В ходе исследования были тщательно изученые их медицинские карты, а также проведено полное обследование организма.

Выяснилось, что люди, дома у которых есть животные, на 54% реже заболевают астмой и на 57% реже страдают от аллергических заболеваний. Как пояснили специалисты, это объясняется тем, что в организме животных есть особые микроорганизмы, которые влияют на формирование у человека иммунитета против этих заболеваний.

Напомним, в России разработали уникальный препарат от астмы. Как рассказал директор Института иммунологии, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, это совершенно новое противовоспалительное средство, которое позволит пациентам избежать приступов удушья.

Дело в том, что в разработке российских ученых содержится генно-инженерный состав, который снабжен системой адресной доставки, что позволяет ему действовать максимально эффективно.

При этом лекарство, которое с успехом прошло доклинические испытания, будет не просто снимать симптомы заболевания, а воздействовать на патогенетический механизм астмы.

Напомним, что в конце прошлого года ученые из Португалии впервые показали, что гибель нервных клеток при болезни Альцгеймера обусловлена защитной реакцией организма на растущее число неправильно работающих нейронов.

В Архангельской области начал работу проект общественной организации помощи больным астмой и аллергией «Соляная пещера».

Медицинский центр с таким названием открылся в Северодвинске. По словам председателя правления организации Сергея Лебедева, получить бесплатные процедуры в «Соляной пещере» смогут все пациенты, у которых есть направление врача. Проект «Соляная пещера» предназначен для людей, страдающих аллергическими расстройствами и бронхиальной астмой, но воспользоваться возможностями нашего медцентра может любой желающий.