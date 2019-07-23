Мачеха до смерти избила четырехлетнюю девочку в Дагестане

Махачкала, 23 июля. Четырехлетняя девочка скончалась в январе 2019 года в Дагестане из-за побоев, правоохранители задержали мачеху погибшей по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Сотрудники уголовного розыска МВД по Дагестану раскрыли жуткое преступление, которое произошло в начале этого года — в Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Instagram.

По версии следствия, 27 января 36-летняя жительница поселка Сулак избила падчерицу у себя дома. Девочку доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Однако от полученных травм ребенок умер через несколько дней после госпитализации, пишет «Газета Кемерова».

Судебно-медицинская экспертная комиссия пришла к выводу, что смерть ребенка — насильственная и наступила из-за полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, которая привела к повреждению головного мозга, передает телеканал «360».

Специалисты выяснили, что ребенка избивали не раз, в основном тупым предметом по голове. Следы старых побоев обнаружили на разных частях тела девочки.

Сотрудники Следственного комитета России по Дагестану возбудили в отношении мачехи уголовное дело и предъявили ей обвинения по признакам преступления, предусмотренным статьей об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает «Царьград».

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о многочисленных звонках от желающих удочерить избитую в Ингушетии семилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали в больницу в Назрани 4 июля, а затем доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля. Обследование в клинике показало, что у ребенка есть старые травмы позвоночника и переломы ребер.