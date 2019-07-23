Киев, 23 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду. Об этом говорят результаты обработки 92,33% протоколов.

Отмечается, что «Слуга народа» сохранила отрыв на выборах после обработки более 90% протоколов, за партию украинского президента отдали голоса 43,11% граждан. На втором месте оказалась фракция Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,03%. На третьем — «Батькивщина» бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко (8,17%). Далее следуют «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко (8,15%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,87%.

Официальные результаты Центральная избирательная комиссия опубликует до 5 августа включительно. Ранее сообщалось, что ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду. Об этом сообщил замглавы украинского Центризбиркома Олег Конопольский. По его словам, выборы депутатов Рады так же, как и выборы президента Украины, проходят в «штатном режиме».

Напомним, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. 225 парламентариев — половина депутатского корпуса — будут избраны по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах.

Ранее украинский юрист Михаил Шнайдер сообщил, что члены избиркома в Кировоградской области соорудили сейф из обычной кастрюли.

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук сообщила, что голосование на выборах депутатов Рады проходит «должным образом», а из 30 тысяч избирательных участков с нарушениями открылись 27. По информации советника главы МИД Украины Ивана Стойко, в ходе голосования было зафиксировано уже более 800 сообщений о нарушениях. Больше всего сообщений о нарушениях поступали в Киеве, а также в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, в результате такого переворота государство потеряет еще часть своих территорий. По словам Арестовича, «никакой войны не будет, так как никто не будет умирать за Зеленского. По мнению специалиста, украинские территории, в частности, Закарпатье, может захватить Венгрия. Эксперт считает, что на Украине наступит военная диктатура, но непонятно в какой форме она будет.

Напомним, представители Крыма призвали Генассамблею ООН рассмотреть на очередной сессии в отдельном порядке вопрос блокады Крыма со стороны Украины. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава региональной болгарской национально-культурной автономной республики Иван Абажер. Жители Крыма приняли участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в составе российской делегации. Как уточнил Абажер, они призвали ООН рассмотреть на очередной сессии проблему, «затрагивающую жизненно важные права более двух миллионов крымчан».

Ранее в МИД РФ заявили, что принятые украинскими властями антироссийские меры нанесли значительный удар по экономике Украины, в первую очередь негативное влияние на Украину оказала водная блокада Крыма. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ряд украинских экспертов, в том числе и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, заявляют о крайне негативном влиянии водной блокады Крыма на экономику и экологию Украины.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году Киев решил «наказать» крымчан за их сознательный выбор, перекрыв Северо-Крымский канал. По каналу на полуостров поступала пресная вода.