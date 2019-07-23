Роспотребнадзор проверил черешню и клубнику из Узбекистана

Москва, 23 июля. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в черешне, абрикосах и клубнике узбекского производства пониженное содержание витаминов, которое не соответствует нормам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам экспертов, во всех проанализированных образцах черешни, абрикосов и клубники количественное содержание железа, витамина С, натрия и кальция не характерно для нормального содержания в этих видах продуктов. Так, во всех образцах содержание железа, витамина С, натрия и кальция существенно ниже необходимого показателя для этих фруктов, сообщает «ФедералПресс».

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, причинами таких изменений становятся погодные и климатические условия, а также отсутствие минеральных веществ в дерне.

При этом в рамках проверки эксперты Роспотребнадзора не зафиксировали в образцах пестициды и соли тяжелых металлов, ягоды и фрукты соответствуют требуемым нормам безопасности.

Как сообщала Deita.ru, ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору грибов. По их данным, каждый год в России регистрируется около тысячи пострадавших от отравления грибами.