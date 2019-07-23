Названа предварительная причина пожара в палаточном городке под Хабаровском

Хабаровск, 23 июля. Причиной пожара в палаточном городке, располагавшемся в Хабаровском крае, могло стать неосторожное обращение с электроприборами. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в МЧС региона.

По одной из предварительных версий, огонь в палаточном городке мог вспыхнуть из-за неисправного обогревателя.

«Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также СМИ писали о неосторожном обращении с тепловой пушкой как о возможной причине пожара. В МЧС Хабаровского края эту версию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, пожар в палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошел 22 июля. В результате инцидента погибла девочка, которой 23 июля должно было исполниться 11 лет. Также при пожаре в палаточном лагере пострадали девять человек. В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края журналистам сообщили, что семье погибшего ребенка выделят 1 миллион рублей из резервного фонда.

Работа горнолыжного комплекса «Холдоми» на данный момент приостановлена. Причины пожара устанавливает Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее СМИ сообщили, что после пожара еще один ребенок скончался в реанимации. Власти Хабаровского края опровергли эту информацию.