Российские банки стали чаще выдавать кредитные карты 18-летним

Москва, 23 июля. С 2019 года российские банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредитные карты 18-летним заемщикам. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«Мы действительно видим увеличение доли новых кредиток, выданных заемщикам в возрасте 18 лет с 5 тысяч в январе-мае 2018 года до 12,5 тысячи в январе-мае 2019 года», — цитирует представителя организации РИА Новости.

По его словам, доля таких кредитных карт в общем количестве «кредиток» выросла за пять месяцев с 0,1% до 0,2%.

Средний размер одобренного лимита выданных молодежи кредитных карт заметно ниже среднего значения. У 18-летних заемщиков он чуть меньше 20 тысяч рублей, тогда как в среднем одобренный лимит новых кредитных карт в 2019 году превысил 80 тысяч рублей

В то же время платежная дисциплина у молодых заемщиков выше средней. По данным ОКБ, непогашенную просроченную задолженность платежей по кредитным картам имеют лишь 8,8% молодых заемщиков. В среднем показатель составляет порядка 17%.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что в мае в стране было выдано 700 тысяч кредитных карт. На клиентов до 21 года пришлось шесть тысяч «кредиток». В бюро отметили, что с точки зрения дефолтности кредитные карты традиционно являются высокорисковыми. Среди молодых заемщиков самым популярным кредитным продуктом остаются POS-кредиты. Их берут для приобретается гаджетов, техники и электроники.

Ранее RT со ссылкой на обзор саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) сообщила, что кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза с 2014 года. В среднем по стране на погашение обязательств перед банками клиентам кредитных организаций требуется почти 11 зарплат.