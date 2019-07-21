Опубликовано видео нарушения самолетом США воздушного пространства Венесуэлы

Москва, 23 июля. Государственным каналом в Каракасе опубликовано видео нарушения самолетом США воздушного пространства Венесуэлы.

Ранее военные Венесуэлы заявили, что американский самолет пересек воздушное пространство страны​​​. По данным министерства обороны Венесуэлы, командованием воздушных сил был зафиксирован самолет ВВС США, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться пилотом оказались безуспешными. Военные Венесуэлы сопроводили самолет до момента выхода из региона. При этом Пентагон позже заявил, что самолет Су-30 вооруженных сил Венесуэлы «агрессивно преследовал» американский разведывательный самолет EP-3 и «подверг риску экипаж и самолет» США.

Как говорится в сообщении канала, 19 июля в 09.52 по времени Венесуэлы (в это время в Москве было 16.52) командованием воздушных сил был обнаружен самолет EP-3E (радиоэлектронная разведка) принадлежащий США.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, следуя командам из Вашингтона, объявил сам себя «временным главой» государства и сразу же был признан США и их союзниками. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Ранее Мадуро рассказал, почему Гуайдо не объявляет выборы в Венесуэле.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, не исключил военного вторжения США в латиноамериканскую страну.

Гуайдо заявил, что военное вмешательство Вашингтона является «очень спорным вопросом». Он добавил, что «сделает все, чтобы спасти человеческие жизни». При этом оппозиционер не исключил, что может использовать вторжение США для свержения действующего конституционного президента Николаса Мадуро.

Ранее о готовности военного вторжения в Венесуэлу заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Российские власти предостерегли США от военного вмешательства в Венесуэле. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, подобные шаги могут привести к разрушению основной политической модели латиноамериканских стран.

Рябков добавил, что в настоящее время США пытаются привлечь различные страны и организации для усиления давления на Венесуэлу. Россия же, будучи стратегическим партнером Боливарианской республики, всячески поддерживает Каракас и призывает остальные государства соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела страны.

По мнению российского президента Владимира Путина, США поддерживают хаос вместе с Гуайдо в Венесуэле.

Путин рассказал, что произойдет в США или Великобритании, если глав государств будут провозглашать таким же образом, как это произошло в Венесуэле. Свое мнение глава государства выразил во время встречи с руководителями иностранных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Путин раскритиковал способ, используя который Гуайдо пришел к власти. По его словам, «человек вышел на площадь, поднял к небу глаза и провозгласил себя президентом».

Глава государства задал западным политикам вопрос, осознают ли они то, кого поддерживают. Он также предложил представить ситуацию, когда подобным способом назначали бы американского президента или премьера Великобритании. Путин заявил, что США поддерживают хаос вместе с Гуайдо в Венесуэле.