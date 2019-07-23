Москва вошла в рейтинг самых популярных у туристов столиц мира

Москва, 23 июля. Москву вошла в список самых популярных у туристов столиц мира, а по доступности люксовых отелей она заняла седьмое место.

Рейтинг составили эксперты международного сервиса momondo.ru. В ходе исследования они изучили пользовательские запросы на отели, после чего определили самые популярные у путешественников направления для отдыха.

В списке самых привлекательных для туристов мировых столиц Москва заняла 31 строчку, в списке самых популярных европейских городов — 19-е место. Лидерами стали Лондон, Париж и Амстердам.

Проанализировали специалисты и стоимость проживания в отелях. В Москве в среднем цена составила 5 тыс. рублей. Таким образом, она оказалась на 25-м месте топа-50 самых доступных для отдыха мировых столиц. Самыми дорогими оказались отели в Монако, на Багамских и Сейшельских островах, в Израиле, а также на Маврикийских островах. Отдыхающим там путешественникам за ночевку в отеле придется выложить от 13 тыс. 900 до 26 тыс. 800 рублей. Гораздо доступнее отели в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии. В среднем ценник составляет от 2 тыс. 400 рублей до 3 тыс. 500 рублей.

В Москве в пятизвездочном отеле можно переночевать в среднем за 9 тыс. 250 рублей. В Европе самый дорогой отдых в гостиницах в столицах Норвегии и Дании, Франции, а также швейцарском Берне: в среднем цена составляет от 20 до 24 тысяч рублей в сутки. Лидер — отели Монако. За сутки там придется отстегнуть более 40 тыс. рублей.

