Варшава, 23 июля. Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Польши. Ежегодно в Польше проводят мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Жители и гости страны собираются на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04.48. В это время самолеты немцев начали бомбить Польшу.

В 2019 году Варшава отметит день памяти в кругу своих союзников. Приглашены представители государств НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссия, как член этой инициативы. Польша пригласила Германию вместо России на 80-летие начала Второй мировой войны.

Польское правительство не отправило приглашения российскому лидеру Владимиру Путину. Как пишет РИА Новости, российские политики не будут участвовать в мероприятии.

Ранее польский генерал назвал «поражением» отсутствие контактов с Россией. Экс-глава Службы военной контрразведки Польши Януш Носек назвал поражением отсутствие контактов между Польшей и Россией. Носек выступил на конференции, организованной фондом Stratpoints, где раскритиковал нынешнюю ситуацию во взаимоотношениях Польши и России.

Генерал напомнил, что Россия была и останется соседом Польши.

Бывший президент Польской республики Бронислав Комаровский, выступавший на той же конференции, заверил присутствующих, что Польше следует интегрироваться в западный мир «во всех направлениях» — политическом, экономическим и военном. В обратном случае, пригрозил Комаровский, Польша неминуемо станет «московской».

Бывший министр обороны страны Томаш Семоняк напомнил, что из всех стран именно Польша в начале 2010-х годов первой предупредила мир о «российской» угрозе, что совпало с завершением операции Североатлантического альянса в Афганистане и актуализацией вопроса о дальнейшем предназначении НАТО.

Катажина Пелчиньская-Наленч, некогда бывшая польским послом в Москве, пояснила, что Россия не рассматривает страны-члены НАТО в качестве суверенных игроков на мировой политической арене, а расценивает их лишь как адептов американской империи. Исходя из этого дипломат предложила властям Польши в отношениях с Россией попытаться мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы «сформулировать адекватный ответ».

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Евросоюз проще ликвидировать и создать заново, чем развивать в существующем виде.