Москва. 23 июля. Тайные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в Харькове, Краматорске, Красноармейске. Об этом рассказали журналистам экс-арестанты и подтвердили бывший сотрудник МВД Украины, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Так, супруги из Енакиево Алла и Владимир заявили РИА Новости, что попали к сотрудникам СБУ и провели некоторое время в воздушной гавани Краматорска, где их били и пытали. Во время пыток, по словам украинцев, использовали даже бензопилу.

Еще одна подобная тюрьма может действовать до сегодняшнего дня в городе Покровске (ранее — Красноармейск), в автотранспортном предприятии, указал ее экс-заключенный Сергей.

Согласно информации миссии ООН, тюрьма, где с нарушениями содержались заключенные, действовала в СБУ Харькова. Международная организация идентифицировала 184 человека, которые, по ее мнению, были нелегально задержаны в помещении харьковского СБУ в 2014-2016 годах.

Украинское ведомство учило радикалов-националистов и работников украинской полиции, как искать в Донбассе сторонников Донецкой Народной Республики и потенциальных осведомителей, рассказал изданию бывший следователь Марьинского районного отдела Донецкой области МВД Украины, который предпочел остаться неназванным.

Он рассказал, что руководители опергруппы СБУ ставили полиции задачи обхода жилого сектора города и района по квартирам и дворам для установления граждан, которые участвовали в деятельности военных формирований ДНР.

Экс-следователь также рассказал, что добровольческие батальоны наподобие «Азова» должны были «обрабатывать» задержанных, чтобы сделать их покладистее и сговорчивее.

Ранее СМИ узнали о секретной тюрьме Службы безопасности Украины в мариупольском аэропорту.