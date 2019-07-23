

Москва, 23 июля. Автопроизводителей могут обязать хранить данные в России. С таким предложением выступили эксперты НП «ГЛОНАСС».

К созданию соответствующего законопроекта специалисты, входящие в рабочую группу Национальной технологической инициативы «Автонет», приступят уже этой осенью, пишет РИА Новости. Ожидается, что документ будет принят в течение следующего года. Одновременно с законодательством будет разрабатываться и проект национальной телематической платформы «АвтоДата». Она станет площадкой для хранения, анализа и совершенствования автомобильных данных».

В рамках этой платформы предусмотрено создание четырех типов больших данных. Первое — это «сырые» первичные данные, полученные от информационной системы поставщика. Второе — «нормализованные» данные, приведенные к единому принятому виду, формату, системе измерения, а также политикам «АвтоДаты». Третье — это «сырые» данные, обработанные методами и алгоритмами в соответствии с правилами «АвтоДаты», а также информация, полученная в результате объединения по различным признакам и категориям. Четвертое — это данными, обогащенные сведениями из других авторизованных источников.

В НТИ «Автонет» уверены, что эта инициатива не отпугнет автопроизводителей от российского рынка, а, напротив, поможет создать экономические условия для реализации новых технологических сервисов в автосфере.

На сегодняшний день около 40% автомобилей из общего парка в РФ в той или иной форме оборудованы системой передачи данных, а у 12% машин есть даже не одна подобная система. По словам представителя «Автонета», ряд автопроизводителей выразил поддержку идее хранить большие данные на территории РФ, с другими будут вестись переговоры.

«Создание платформы позволит сформировать массив больших данных автотранспортной сферы с момента выпуска в обращение до утилизации автомобиля», — пояснил он.

В этот массив, как уточнил специалист, будут входить данные о бортовых системах, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой. Создание такой базы позволит сформировать цифровую среду, необходимую для поддержки движения транспорта с разными степенями автоматизации по дорогам общего пользования.

«Это вопрос эволюционного технологического развития», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что платформа будет создана с учетом требований российского законодательства по защите персональных данных.