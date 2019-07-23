Возбуждено дело после гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае. События дня. ФАН-ТВ

Пожар в детском лагере Крупный пожар произошел в детском палаточном лагере Хабаровского края. Он унес жизнь одного ребенка. Трое детей сейчас находятся в реанимации. Двое получили 100% ожогов тела, у одного — 95%. Возгорание произошло накануне. В этот момент в лагере отдыхали 189 детей. Как отмечают власти края, сгоревший палаточный городок находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми. Он был нелегальным. Все причины произошедшего предстоит выяснить следователям. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Блэкаут в Венесуэле И вновь блэкаут. В Венесуэле произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались практически все штаты страны. Сейчас делается все возможное, чтобы устранить неполадки. Что стало причиной блэкаута — пока неизвестно. Но это уже не первый подобный случай. В текущем году Венесуэла уже оставалась без света. Причиной стала диверсия на ГЭС. Президент Боливарианской республики Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на США.

Коалиция в Ормузском проливе Коалицию для патрулирования Ормузского пролива планируют создать США. Как уверены в Белом доме, в нее войдут страны со всего мира. Об этом заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы изменить поведение Ирана и сохранить морские пути открытыми. Напомним, в последнее время отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно ухудшились. Штаты обвинили Иран в нападении на нефтяные танкеры. Причем, представили сомнительные доказательства.