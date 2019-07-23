В Госдуме объяснили заявление Турчинова о рабах

Москва, 23 июля. Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который считает, что украинцы, проголосовавшие на выборах в Верховную раду за оппозицию, готовы «обменять свободу на сытое и уютное рабство».

«В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки», — сказал Белик.

Комментируя слова бывшего секретаря СНБО, отреагировавшего, в частности, на количество голосов, которые получила на выборах партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Госдумы РФ отметил, что, несмотря на «оголтелую пропаганду», жители Украины понимают важность сотрудничества с Россией для их государства. По мнению Белика, украинцам надоело «откровенное пренебрежение» интересами большей части граждан в экономике, политике и культуре. Как пояснил российский парламентарий в беседе с RT, граждане Украины проголосовали за смену элит в стране.

Ранее заявление Турчинова по поводу результата выборов прокомментировал также политолог Иван Мезюхо. Эксперт назвал такую реакцию типичной для представителя уходящей политической элиты.

Напомним, выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. ЦИК признал их состоявшимися. После обработки 84% бюллетеней стало известно, что в украинский парламент прошли пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского набрала больше всего голосов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место.