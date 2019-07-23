Погибшей в детском лагере под Хабаровском девочке 23 июля исполнилось бы 11 лет

Хабаровск, 23 июля. Погибшей при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае девочке во вторник должно было исполниться 11 лет.

Погибшая родилась 23 июля 2008 года. Ее личность не раскрывается, но известно, что, как и другие пострадавшие дети, девочка жила в Комсомольске-на-Амуре, сообщила Газета.ru.

Палаточный лагерь находился на территории базы «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. Он работал без разрешения проверяющих комиссий, заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности глава региона Сергей Фургал.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — цитирует губернатора ТАСС.

Фургал распорядился проверить действия изучавшей работу базы отдыха комиссии и изъять все протоколы.

Пожар в палаточном лагере произошел 22 июля. В результате происшествия погибла девочка. В реанимации в тяжелом состоянии остаются три пострадавших ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причины пожара пока не установлены.