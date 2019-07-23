Киселевич рассказал, почему решил не оставаться в НХЛ

Москва, 23 июля. Хоккейный ЦСКА после первой в истории победы в Кубке Гагарина сумел практически полностью сохранить чемпионский костяк, сделав акцент на точечном усилении. Одно из них — возвращение из Национальной хоккейной лиги чемпиона корейских Игр-2018 Богдана Киселевича.

Весной 2018 года защитник уехал за океан, где первую половину сезона провел во «Флориде Пантерз», а в феврале его обменяли в «Виннипег Джетс». За вторую команду он не провел ни единой встречи. Впрочем, боссы канадского клуба все равно предложили ему новый контракт, но Киселевич решил вернуться в ЦСКА.

Киселевич отметил, что не понял, почему руководство хочет оставить его в команде, хотя за три месяца не сыграл за нее ни одного матча. По его словам, со стороны клуба о нем были хорошие отзывы.

«И как это расценивать? Как обычные разговоры или реальный интерес? Я до конца не мог это понять. Поэтому и не мог определиться, что делать. В итоге главным для меня стало то, что не провел ни одной игры и не знал, почему», — заявил в интервью «Известиям» 29-летний хоккеист.

Он рассказал, что решил вернуться в стан красно-синих.

Напомним, в июне стало известно, что российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», который вручается MVP по итогам сезона в НХЛ.