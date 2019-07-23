Власти Хабаровского края не подтвердили гибель второго ребенка на пожаре

Хабаровск, 23 июля. Пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко не подтвердила информацию о смерти в реанимации пострадавшего на пожаре ребенка.

«Мы не подтверждаем эту информацию. Все дети живы, ими занимаются врачи. Делается все для сохранения их жизней», — заявила Томченко журналистам РИА Новости.

Информацию о том, что трое пострадавших живы, также подтвердил главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка. По его словам, недавно медики завершили видеоконференцию с московскими коллегами, лечение пострадавших скорректировали на месте.

«Дети тяжелые и нетранспортабельные», — заявил Курнявка.

Напомним, пожар произошел 23 июля на территории палаточного городка в горнолыжном комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае. В нем находились 189 детей и стояло 26 палаток, 20 из палаток них сгорели. В экстренных службах региона рассказали журналистам, что всего пострадали десять человек, среди которых пять детей. Четыре ребенка были госпитализированы, один погиб. Власти приостановили работу горнолыжного комплекса. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает RT, Хабаровском крае организована проверка всех палаточных лагерей. Этим занимается прокуратура региона.