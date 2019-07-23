Жириновский предупредил, что националисты заменят Зеленского своим «Пиночетом»

Москва, 23 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сможет пробыть на этом посту всего два года, а потом его сметут «кровавый майдан» и тысячи вооруженных людей, предупредил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению российского политика, все происходящее на Украине сейчас похоже на «рак четвертой стадии, метастазы которого распространились по всей стране». Он указал и на экономические проблемы, из-за которых украинцы массово эмигрируют.

Вся Украина, по его мнению, «в крови», и «запах крови» почуяли уже тысячи вооруженных националистов, которых после Великой Отечественной войны таких 10 лет по лесам КГБ и Советская армия.

«Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. <...> Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

После этого, резюмировал политик, Украина сначала развалится — ее просто разделят на части, а спустя какое-то время вся Украина целиком «вернется в состав России».

Как сообщал ранее «Царьград», в минувшее воскресенье на Украине прошли досрочные парламентские выборы. По итогам обработки 85% бюллетеней стало известно, что в лидеры вышла партия Зеленского «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — за жизнь», «Евросолидарность», «Батькивщина» и «Голос». Украинские СМИ сообщили также о том, что в офисе Зеленского обсуждают возможность проведения и досрочных местных выборов.