Один человек погиб при перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии

Душанбе, 23 июля. Один гражданин Таджикистана погиб, десять пострадали в результате конфликта на границе с Киргизией. Об этом сообщает во вторник пресс-служба пограничный войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Ранее пограничная служба Киргизии заявила, что пять человек пострадали в результате перестрелки на границе с Таджикистаном. В Душанбе заявили об одной жертве.

Во время подготовки к рабочему визиту президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым местные жители выполняли работы по благоустройству, в том числе на территории селения Ворух, где на столбе установили государственный флаг Таджикистана, следует из релиза.

Согласно информации пограничных войск Таджикистана, около 16.35 (14.35 по московскому времени) киргизские граждане начали препятствовать этому, выкопали яму, вмонтировали щит с надписью «Оксой» и флаг своей страны. Таджикские власти считают, поскольку граждане Киргизии сделали это на территории Таджикистана, жители Воруха были несогласны с такими действиями — в результате между гражданами двух государств произошел конфликт.

Как заверяют таджикские пограничники, киргизская сторона использовала огнестрельное оружие, в результате стрельбы погиб человек, еще трое получили огнестрельные ранения. Кроме того, что в результате метания камней семь граждан Таджикистана получили различные травмы.

На данный момент на месте происшествия находятся официальные представители пограничных ведомств обеих стран, других силовых и правоохранительных органов.

Как сообщает РИА Новости, пограничные войска Киргизии переведены на усиленный режим несения службы из-за конфликта на границе с Таджикистаном.