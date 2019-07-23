Сбербанк рассказал о способе повысить шансы на получение ипотеки

Москва, 23 июля. Банковские займы гражданам ранжируются по сложности от кредитных карт до ипотеки, банки охотнее выдают клиенту следующий тип кредита, если у него есть положительная кредитная история по простому продукту. О способе повысить шансы на получение ипотеки рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

Эксперт отметил, что банки располагают широким набором кредитных продуктов, и клиенту не обязательно начинать с самого сложного.

«Самые простые продукты – кредитные карты, потом потребительские кредиты, а ипотека уже является вершиной всех кредитных продуктов. В принципе, если уже есть положительная кредитная история, то каждый следующий кредит получать легче», — цитирует Ганеева РИА Новости.

По его словам, потенциальный заемщик может самостоятельно оценить шансы на одобрение ипотеки или других кредитов с помощью информации кредитных бюро. Эксперт напомнил, что в той или иной степени этот инструмент используют все кредитные организации.

Ранее Газета.ru сообщила, что к 30 апреля объем просроченных долгов по ипотечным кредитам вырос в России до 80 млрд рублей. Показатель увеличился за год на 35% (21 млрд рублей), с начала года рост составил 10,2%.

В июле президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выплаты россиянам однократной субсидии на покрытие первоначального взноса или компенсацию процентной ставки по ипотеке, сообщил телеканал «360». Правительство должно подготовить предложения до сентября текущего года.

Глава государства также предложил рассмотреть возможность обеспечения россиян с невысоким доходом жильем без его передачи в собственность.