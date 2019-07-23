Социологи выяснили, как россияне относятся к татуировкам

Москва, 23 июля. Социологи выяснили, с чем россияне связывают наличие татуировок.

Согласно результатам опроса, 43% респондентов заявили, что наличие татуировок свидетельствует о желании человека выделиться. 41% опрошенных полагают, что люди просто следуют моде. 27% россиян заявили, что наличие татуировки является маркером человека, которые сидел в тюрьме, 20% считают, что люди делают татуировки, чтобы украсить себя.

11% респондентов заявили, что у них есть татуировки. Чаще всего люди делали татуировки по молодости или глупости, заявили 30% опрошенных. Среди этой категории наиболее часто такого мнения придерживаются люди старше 60 лет — 59%.

20% людей с татуировками объяснили их наличие необоснованным желанием. Среди опрошенных 60% таких людей было в возрасте от 18 до 24 лет, а также от 25 до 34 лет — 40%. Татуировку в качестве способа украшения нанесли на себя 6% респондентов, при этом их возраст находился в промежутке от 18 до 24 лет.

Люди в возрасте старше 60 лет наиболее часто говорили о желании свести татуировки — 35%, всего избавиться от них планируют 27% респондентов. Среди причин такого желания наиболее часто встречается чувство стыда, а также ощущения того, что иметь татуировку неприлично. Так полагают 34% респондентов, еще треть опрошенных хотят удалить татуировку из-за низкого качества, 16% заявили, что татуировка перестала им нравиться и надоела.

Опрос был проведен 9 июля специалистами ВЦИОМ. В нем приняли участие 1,6 тысяч респондентов от 18 лет и старше.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что большое количество татуировок на теле является формой девиантного поведения. Врач-психиатр Олег Аронович считает, что люди с татуировками на лбу, шее и ушах «больные, как минимум психопаты».

Ранее британская актриса Софи Тернер, исполнившая в «Игре престолов» роль Сансы Старк, сделала на своей руке татуировку, которая по ее словам, является спойлером к финалу сериала, об этом сообщает RT.