Эксперт объяснил, что делать, если собаку отравили догхантеры

Москва, 23 июля. Догхантеры продолжают травить собак и все чаще используют комбинации разных препаратов, которые замедляют токсическую реакцию организма, делается это для того, чтобы собаку было невозможно спасти. О том, что делать, если питомец отравился на прогулке, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, догхантеры, как правило, используют в качестве яда противотуберкулезные препараты, которые являются для собак сильнейшим нейротоксином. Важно, что собака может отравиться даже просто облизав приманку.

«Первые признаки – дрожь, шаткость походки, рвота, слюнотечение и обильная пена», — перечислил Голубев в комментарии РИА Новости.

После этого, как уточнил специалист, собака теряет координацию, у нее начинаются сильнейшие генерализованные судороги, вой и потеря сознания. Спасти животное может просто укол витамина В6. Он вводится в максимальных дозах: 0,5-1 миллилитра на килограмм массы тела. Кроме того, может помочь преднизолон или дексаметазон в дозе 0,5-3 миллилитра.

«Пока собака в сознании — энтеросгель, вазелиновое масло», — добавил кинолог.

Эксперт посоветовал владельцам собак сразу же обращаться в ветеринарные клиники, если их питомец отравился, ведь на счету может быть каждая минута. Кроме того, обезопасить собаку можно, выгуливая ее в наморднике и на поводке.

«Кроме того, необходимо выбирать немноголюдные места, ни в коем случае не приводить свою собаку на детские игровые или спортивные площадки», — резюмировал он.

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